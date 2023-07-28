В дачных поселках Владимирской области ввели часы тишины

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в «закон о тишине». Теперь в перечне объектов, где по определенным часам нельзя шуметь – территории СНТ. Документ вступит в силу уже этим летом – через 10 дней после официального опубликования.

Общие для домов и придомовых территорий правила – соблюдение тишины с 22.00 до 6.00 (в выходные до 9.00) и с 13.00 до 15.00 – будут действовать и на территории СНТ.

«Мы стремимся создать комфортную атмосферу, приятную для жизни и здоровья наших граждан. Данная поправка была необходима, это был запрос жителей. Мы ценим право граждан на покой и комфорт, и поэтому приняли соответствующие меры» – отметил автор закона Владимир Киселев.

За нарушение предусмотрены весьма существенные штрафы: для граждан – до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 50 тысяч.