Во Владимирской области студенты из присоединенных территорий получили льготу

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Владимирские студенты могут купить билеты по студенческому билету на пригородные электрички за полцены. Важное условие предоставления льготы – постоянная прописка.

Но с недавнего времени появилась особая категория. Речь идет о жителях Луганской и Донецкой республик, Херсонской области, Запорожья и Украины. У многих из них постоянной регистрации нет, только временная. Но и по ней отныне можно получить школьно-студенческую льготу. Соответствующее изменение в закон депутаты внесли на июльской сессии.

«Это справедливо и просто по-человечески правильно.Эта льгота поможет не только материально, но и морально: мы уравниваем им в правах с нашими, владимирскими студентами», – прокомментировал спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев.

В настоящее время новых потенциальных льготников в области около 500 человек.