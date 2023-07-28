. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Из-за африканской чумы свиней во Владимирской области ограничили охоту. До 11 сентября запрещена охота на территориях Ковровского района до 11 сентября. Соответствующий указ подписал губернатор.

В радиусе 20 километров запрещена охота на территориях Ковровского, Павловского, Деминского, Ковровского, Клязьминского, Уводьского, Алешинского, Мелеховского хозяйств. В радиусе 100 километров нельзя заниматься отстрелом животных на территориях Вязниковского, Мстерского, Сарыевского, Степанцевского, Сергиевогорского, Никологорского, Заклязьменского, Лухского, Чулковского , Денисовского, Фоминского, Красноэховского, Давыдовского, Лесниковского, Гусевского, Курловского, Головарского, Савинского, Вахромеевского, Пенкинского, Нерлинского, Сергеихинского, Краснооктябрьского, Сельцовского, Дубковского, Синжанского, Чабышевского, Муромского, Моцкого, Малышевского, Петраковского, Петушинского, Денисовского, Первомайского, Красногорбатского, Волосатовского, Селивановского, Юромского, Собинского, Алепинского, Ундольского, Асерховского, Муромцевского, Улыбышевского, Чамеревского, Бахтинского, Красно-Богатырского, Андреевского, Печугского, Шихобаловского, Небыловского №1, Кучковского хозяйств.

Напомним, что в Ковровском районе выявили шесть случаев АЧС.На территории угрожаемых зон изымают свиней. 206 свиней в 28 в очагах уже изъяты у собственников. Еще 178 особей изъяты в угрожаемых зонах.