Книжный фестиваль «Китоврас» пройдет во Владимире с 18 по 20 августа

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

С 18 по 20 августа в парке имени Пушкина во Владимире в третий раз пройдет масштабный книжный фестиваль «Китоврас». В этом году на книжной ярмарке фестиваля свои книги представят более 100 издателей.

В этом году книжная ярмарка «Китовраса» по сравнению с прошлым годом увеличится в полтора раза. Отдельное место на ярмарке займут издательства Владимирской области. Также будут представлены издательства из Ярославля, Мордовии, Нижнего Новгорода. Издатели обещают, что цены на книжные новинки будут минимальными.

На фестиваль во Владимир приедут известные авторы и восходящие звезды отечественной литературы. Творческие встречи с читателями проведут: автор нашумевшего романа «Вонгозеро» Яна Вагнер, писатель и журналист Денис Драгунский, лауреаты премии «Лицей» Екатерина Манойло и Ислам Ханипаев, финалисты премии «Большая книга» 2023 Михаил Турбин и Алексей Колмогоров и многие другие.

На Главной сцене фестиваля пройдут спектакли, в которых примут участие актеры театральных объединений, концерты, поэтические перформансы и даже необычное стендап-шоу. Маленьких гостей фестиваля ждут познавательные лекции, мастер-классы и серия интерактивных занятий от лаборатории детского и подросткового чтения.