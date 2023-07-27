Владимирский биатлонист Сергей Демин удостоен медали «За трудовые заслуги»

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Губернатор Александр Авдеев подписал Указ о награждении медалью «За трудовые заслуги» Сергея Демина – тренера Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва.

Сергей Николаевич окончил Владимирский педагогический институт им. Лебедева-Полянского. С 1988 по 1998 год работал старшим тренером по биатлону в Школе высшего спортивного мастерства во Владимире. Воспитал несколько мастеров спорта СССР и России. За участие в подготовке призера Олимпийских игр и трёхкратного чемпиона мира Павла Ростовцева Сергею Демину присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации».

В 2004 году благодаря его усилиям во Владимире открыто отделение биатлона в спортивной школе по лыжным гонкам. За время работы в спортшколе Сергей Николаевич подготовил 3 кандидатов в мастера спорта, десятки спортсменов первого разряда и массовых разрядов, является судьей всероссийской категории.

В июне этого года Сергею Демину исполнилось 70 лет.