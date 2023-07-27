Из Владимирской области в зону СВО отправились 27 добровольцев

кадр из видео

Еще 27 владимирцев отправились в учебные подразделения Минобороны.

«Не хочу, чтобы к нам домой пришло это всё. Дед воевал, и мы идем, с братом младшим, другом», - отметил контрактник Иван.

Проводить бойцов прибыл представитель Западного военного округа Министерства обороны РФ, полковник Радик Карсанов. Он пожелал бойцам мужества и уверенности в своих силах.

«Наша страна, сегодня, живет, сражается и побеждает. Не мы начали это, но нам нужно завершить. Важно сделать так, чтобы бронежилет и шлем прилипли к телу. Мы за вас гордимся! Возвращайтесь с победой!», - напутствовал министр региональной безопасности Владимирской области Сергей Полузин.