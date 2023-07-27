Собинский район получил на развитие полмиллиарда рублей

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Собинский район – активный участник федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этому удалось привлечь на важнейшие для жителей преобразования в 2023-2024 годах большеполмиллиарда рублей.

На эти средства установлена блочно-модульная котельная детского сада в поселке Колокша, возводится ДК в поселке Колокша, строится система транспортировки сточных вод из Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО Собинки, реконструируются локальные очистные сооружения в селе Заречном.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию бассейн в поселке Ставрово. В этом году строится дорога к нему. Работы завершатся уже в августе. У всех городов и районов нашей области есть хороший потенциал для развития. Задача регионального правительства и муниципалитетов – позаботиться о его реализации», подчеркнул Александр Авдеев.