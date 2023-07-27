Во Владимире могут отремонтировать городской центр здоровья

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

Городской центр здоровья на улице Мира могут капитально отремонтировать. Об этом во время рабочей поездки заявил мэр Дмитрий Наумов.

Центр ежедневно посещают более 500 человек. Здесь проходят тренировки воспитанников ДЮСШ по плаванию № 9. Организовано льготное посещение для многодетных семей, семей мобилизованных, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно здесь проходит более 30 соревнований.

В этом году за счет средств областного бюджета в Центре было заменено покрытие поля для мини-футбола. До конца сентября на нем планируется установить новые ворота и современное электронное табло. Приобретены кардиотренажеры и еще два табло для зала и бассейна.

Однако здание Центра капитально не ремонтировалось. Сегодня здесь необходим ремонт кровли, косметический ремонт фасада, раздевалок, душевых, системы освещения, требуется замена насосного оборудования бассейна.

Мэр поручил городскому управлению по физкультуре, спорту и молодежной политике совместно с руководством Центра подготовить предложения с расчетом стоимости по первоочередному ремонту для их рассмотрения при формировании бюджета города.