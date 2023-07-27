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НовостиОбщество27 июля 2023 11:08

Во Владимирской области стартовал проект "Искусство объединяет"

Первыми зрителями проекта станут сотрудники крупных предприятий региона
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального Правительства

фото с сайта регионального Правительства

«Искусство объединяет» – так называется проект Министерства культуры региона и Владимирского областного дома работников искусств им. Ю.А. Тумаркина. Его задача – познакомить жителей с многообразием культурной жизни нашего края, сделать искусство максимально доступным для широкой аудитории.

Первыми зрителями проекта станут сотрудники крупных предприятий региона. Для них подготовлены специальные выездные программы, включающие в себя выступления владимирских писателей и поэтов, артистов и музыкантов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

В июле и августе деятели искусства с концертными программами посетят предприятия в Судогодском, Кольчугинском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном районах. В программе – произведения владимирских авторов, а также музыкальная и литературная классика, романсы, народные инструментальные и вокальные композиции.

На следующем этапе в рамках проекта планируется проведение передвижных выставок владимирских художников и фотографов.