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НовостиОбщество27 июля 2023 10:45

Во Владимире могут появиться 893 платные парковки

Этот вопроса обсуждали на совещании в мэрии
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

Организация платных парковок – один из проблемных вопросов для жителей и гостей Владимира. Именно эта тема стала предметом рабочей встречи чиновников мэрии с представителем компании "Angels IT".

«Опираясь на опыт других городов, мы рассмотрели план мероприятий, возможные финансовые модели и юридические аспекты создания новых парковок. На данный момент запланировано 893 парковочных места. Хочу отметить, что вопрос нуждается в детальной проработке. Договорились, что в ближайшее время проведем еще одно рабочее совещание для утверждения мероприятий по данному вопросу», - сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Наумов.