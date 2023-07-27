Во Владимире могут появиться 893 платные парковки

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

Организация платных парковок – один из проблемных вопросов для жителей и гостей Владимира. Именно эта тема стала предметом рабочей встречи чиновников мэрии с представителем компании "Angels IT".

«Опираясь на опыт других городов, мы рассмотрели план мероприятий, возможные финансовые модели и юридические аспекты создания новых парковок. На данный момент запланировано 893 парковочных места. Хочу отметить, что вопрос нуждается в детальной проработке. Договорились, что в ближайшее время проведем еще одно рабочее совещание для утверждения мероприятий по данному вопросу», - сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Наумов.