Владимирская область примет участие в Международной выставке-форуме «Россия»

фото регионального Правительства

26 июля первый заместитель губернатора Александр Ремига провел первое заседание оргкомитета, посвященное подготовке Владимирской области к Международной выставке-форуму «Россия».

«Мы должны рассказать гостям форума о самых ярких достижениях Владимирской области в экономике, социальной и культурной сфере. Нам нужно вовлечь гостей выставки в нашу экспозицию и через интерактивные стенды рассказать о Владимирской области», – подчеркнул Александр Ремига.

Директор Агентства экономического развития рассказал об основных форматах участия региона в форуме. В их числе выставочные экспозиции в павильоне № 75 ВДНХ и в рамках уличного пространства, деловая программа на площадках по направлениям, Дни региона, включающие в себя культурно-развлекательные, деловые и прочие мероприятия, Гастрономический фестиваль, ярмарка, культурная программа.

«Мы представим Владимирскую область как регион, где интересно и комфортно жить, учиться, работать, отдыхать и путешествовать. Где знания, инновации и технологии сочетаются с традиционными ценностями и настоящей душой России», – отметил Максим Никеров.

В ходе дискуссии прозвучали различные идеи по формату участия региона в выставке-форуме «Россия» и вариантам экспозиций. Предложения будут собираться до конца августа, после чего все наработки будут представлены губернатору.