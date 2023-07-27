В Коврове прокуратура требует привести в порядок "заболоченный" дом

скрин с видео ОНФ

Ковровская городская прокуратура выехала с проверкой в дом № 1 в поселке Санаторий им. Абельмана после жалоб жителей и членов ОНФ.

Во время осмотра, проведенного совместно со специалистами Инспекции государственного жилищного надзора региона, администрации Ковровского района, стало понятно, что дом находится в ужасном состоянии.

Так, на отдельных участках труб отопления и горячего водоснабжения в подвале дома отсутствует теплоизоляция, на оконных блоках второго подъезда нет фурнитуры, створки, отдельные стекла треснуты, есть следы подтопления в подвальном помещении, обнаружена утечка из трубопровода водоснабжения, перечисляет областная прокуратура.

Кроме того, освещение в подъездах работает только от энергосберегающих светильников, размещенных на лестничных этажных площадках, при этом, автоматическое управление освещением не обеспечено. В подъездах № 1 и № 2 на стенах лестничной клетки от тамбуров до второго этажа есть повреждения краски, на отдельных участках стыков стеновых панелей фасада поврежден наружный герметизирующий слой.

Прокурором руководителю управляющей компании внесено представление, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.