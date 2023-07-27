Житель Вязниковского района, притворившись другим мужчиной, обманул виртуальную знакомую на 30 тысяч рублей

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Вязниковского района. Его обвиняют в мошенничестве.

Установлено, что в декабре прошлого года мужчина создал страничку в одной из социальных сетей, где разместил выдуманную информацию о себе, а также скаченные из интернета фотографии, на которых был изображен совершенно другой мужчина. В один из дней он написал со своей страницы 42-летней жительнице Владимира, с которой впоследствии продолжил виртуальное общение. Представляясь другим именем, мужчина вел со своей новой знакомой активную смс-переписку. А спустя некоторое время сказал, что очень хочет встретиться и приехать, однако личный автомобиль требует ремонта.

Как сообщает областное УМВД, на протяжении трех месяцев доверчивая женщина по просьбе приятеля по переписке переводила ему деньги на ремонт и покраску авто. Когда общая сумма перевода достигла 30 тысяч рублей, а друг лишь изредка появлялся «в сети», женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

Житель Вязниковского района был задержан полицейскими. Как пояснил сам мужчина, он понимал, что совершает мошенничество, однако думал, что его никогда не поймают.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.