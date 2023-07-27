В Кольчугинском районе в ДТП пострадало пять человек

фото с сайта областного УМВД

Вечером 26 июля на автодороге «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» в КольчУгинском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими.

53-летний водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с другим автомобилем «Рено Логан», за рулем которого находился 38-летний водитель. Виновник автоаварии был госпитализирован. Четверо пассажиров, находившихся во втором автомобиле «Рено» получили травмы: 55-летняя женщина госпитализирована, 34-летней женщине и ее детям в возрасте 7 и 13 лет назначено амбулаторное лечение, сообщили в областном УМВД.

Как подчеркивают в ведомстве, взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, 7-летняя девочка находилась на заднем сидении в бустере, пристегнутая ремнем. Мальчик сидел рядом с ней и тоже был пристегнут. Во многом благодаря использованию средств пассивной безопасности пассажиры при ДТП получили минимальные травмы.

Напоминаем, что за нарушение правил перевозки детей - пассажиров водители могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф 3 тысячи рублей.