Из-за угрозы АЧС во Владимирской области изъяли более 200 свиней

.

Во Владимирской области новая вспышка АЧС. С 11 июля и по сегодняшний день в Ковровском районе выявили шесть случаев Африканской чумы свиней. Ситуация стала настолько острой, что эту тему обсудили на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Владимирской области.

Из шести случаев в пяти болезнь нашли у домашних свиней в частных хозяйствах. Еще один инфицированный труп свиньи найден в лесном массиве. По всей видимости, владелец нпросто решил таким образом избавиться от заболевшего животного.

«Мы не видим чёткой эпизоотической связи между владельцами свиней в конкретных очагах, настораживает, конечно, именно локальность вспышки. Оперативно принимаются меры по локализации очагов, чтобы не допустить выноса инфекции, её продвижения по области. Предусматриваем 20-километровые границы, чтобы максимально разредить ситуацию по домашним свиньям вокруг очага», – сообщил и.о. начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области Александр Григорьев.

На территории угрожаемых зон изымают свиней. 206 свиней в 28 в очагах ужеизъяты у собственников. Еще 178 особей изъяты в угрожаемых зонах. Хозяевам предусмотрена компенсация. В областном бюджете на эти цели заложено около 3,5 млн рублей.