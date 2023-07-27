В Петушинском районе 21-летняя девушка зарезала своего избранника

Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

Во Владимирской области произошел очередной случай, когда спиртное довело до преступления. Следственный комитет России по Владимирской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней жительницы поселка Городищи. Ее обвиняют в убийстве.

По предварительным данным, вечером 23 июля 2023 года девушка вместе со своим 27-летним избранником распивала спиртные напитки. Случился порыв ревности, затем ссора. В итоге девушка взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. Сожитель умер практически сразу.

Девушку задержали по горячим следам. Да оно, судя по всему, не особо и скрывалась. Сейчас следователи решают вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.