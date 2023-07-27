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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:09

В Петушинском районе 21-летняя девушка зарезала своего избранника

В поселке Городищи распитие спиртного закончилось поножовщиной
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

Во Владимирской области произошел очередной случай, когда спиртное довело до преступления. Следственный комитет России по Владимирской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней жительницы поселка Городищи. Ее обвиняют в убийстве.

По предварительным данным, вечером 23 июля 2023 года девушка вместе со своим 27-летним избранником распивала спиртные напитки. Случился порыв ревности, затем ссора. В итоге девушка взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. Сожитель умер практически сразу.

Девушку задержали по горячим следам. Да оно, судя по всему, не особо и скрывалась. Сейчас следователи решают вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.