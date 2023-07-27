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НовостиПроисшествия27 июля 2023 5:42

Житель Ковровского района убил приятеля и выбросил тело на обочину дороги

Его приговорили к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото с сайта регионального Следкома

Фото с сайта регионального Следкома

41-летнего жителя поселка Восход Ковровского района признали виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2022 года мужчины выпивали. Один из приятелей обвиняемого отказался вернуть ему долг. Этого мужчина не стерпел и начал бить знакомого. Он нанес ему не менее 11 ударов руками по голове, туловищу, рукам и ногам, после чего несколько раз ударил его ножом. От полученных травм должник скончался на месте.

Мужчина испугался и решить скрыть следы преступления. Он закинул нож в печь, вместе с еще одним товарищем завернул труп в одеяло, положил в машину и перед поворотом на село Павловское выбросил тело на обочину. После этого мужчины вернулись домой, выпили еще и легли спать. Утром осужденный помыл машину от следов крови.

Как уточняют в региональном Следкоме, несмотря на сокрытие улик, следователю с использованием высокотехнологичной криминалистической техники удалось обнаружить следы преступления. Мужчина был задержан и арестован. Вину в совершении преступления он признал.

Ковровским городским судом мужчине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.