Во Владимире мусор будут убирать с помощью нейросети

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Владимирская область берет на вооружение технологии и методику, которые используются в Москве и Подмосковье.

В регион уже прибыл для тестирования автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики. Это система, установленная на автомобиль, которая фиксирует нарушения в сфере благоустройства, содержания и ремонта дорог, уборки снега и мусора и так далее.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, в течение трех дней комплекс будет курсировать по области. В первую очередь, его будут использовать для выявления тех нарушений, которые больше всех волнуют жителей. Они связаны с вывозом ТБО и ТКО.

«Сейчас необходимо наработать административную практику применения этой системы. В дальнейшем область приобретёт собственный комплекс для контроля. Это должно радикально улучшить ситуацию с взаимодействием с региональными операторами, порядком на улицах и контейнерных площадках», - отметил Александр Авдеев..