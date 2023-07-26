Для владимирского ЗАГСа постараются найти новое место

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Глава города Владимира Дмитрий Наумов 26 июля провел сразу несколько рабочих встреч. Одно совещание состоялось в здании владимирского ЗАГСа. И по его итогам мэр сообщил, что возможно в скором времени регистрировать браки во Владимире будут в другом месте.

«Провел рабочее совещание с Министром по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области Виталием Родькиным и сотрудниками администрации города. Мне поступает много обращений по вопросу переноса Дворца Бракосочетаний с улицы Растопчина в более удобное и комфортное место. Приняли решение общими усилиями найти место для торжественных регистраций брака», написал Дмитрий Наумов.

Проблема действительно есть. Дело в том, что ЗАГС во Владимире находится буквально на краю города, причем не на основной улице. И жителям Юго-Западного районов, а также центра приходится добираться через весь город, чтобы зарегистрировать свои отношения. Для многих местоположение ЗАГСа очень неудобно.