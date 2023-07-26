В Вязниковском районе на трассе М-7 столкнулись две фуры

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

26 июля во Владимирской области произошло ДТП с пострадавшими. На трассе М-7 в Вязниковском районе в районе 15 часов столкнулись две дальнобойщицкие фуры с номерами регионов Московской области республики Татарстан.

Имеются пострадавшие. По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, ДТП произошло на 295 км трассы. Как минимум известно об одном пострадавшем, но возможно их больше. Информация сейчас уточняется.

Пострадавшего водителя грузовой машины "Вольво" сотрудникам МЧС пришлось выпиливать из кабины с помощью специальных инструментов. Всего в ликвидации последствий ДТП от МЧС принимали участие 8 человек, 3 единицы техники.

Движение на участке слегка затруднено, но не перекрыто.