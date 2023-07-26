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НовостиПроисшествия26 июля 2023 13:06

На Владимирскую область надвигается гроза

Порывы ветра могут достигнуть 15-17 метров в секунду
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа 26 июля, с сохранением ночью 27 июля, во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, местами сильным. Порывы южного ветра могут достигать 15 – 17 метров в секунду.

Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, в т.ч. аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев, подтоплением пониженных участков местности.