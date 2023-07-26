Во Владимирской области бойцу СВО вручили медаль "За Отвагу"

Фото из телеграм-канала Алексея Андрианова.

Боец СВО из Владимирской области получил одну из высших наград - медаль "За Отвагу". Рядовому Андрею Моне из Кольчугинского района ее вручил глава района Алексей Андрианов, который сообщил об этом у себя в телеграм-канале.

Как сообщил глава Кольчугинского района, Андрей окончил Юрьев-Польский гуманитарный колледж. По окончании военной службы по призыву, заключил контракт на прохождение службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. С февраля по март и с апреля по октябрь 2022 года он выполнял специальные задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Указ о награждении жителя Владимирской области подписал лично Президент России. Медаль "За отвагу" Андрей Моня получил за "проявленное мужество, отвагу и самоотверженность".