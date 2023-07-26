Владимирцы сократили траты на платные услуги

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В январе-мае 2023 года жителям Владимирской области было оказано платных услуг на 37 миллиардов 995 миллионов рублей. Объем платных услуг за аналогичный период 2022 года, был выше на 0,9%.

Как сообщает Владимирстат, большая часть расходов пришлась на коммунальные услуги – 35,2%, немногим больше 12% на телекоммуникационные услуги, чуть больше 11% на бытовые и услуги транспорта.

Меньше всего денег население потратило на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, услуги санаторно-курортных организаций, ветеринарные услуги, услуги почтовой связи и курьеров и юридические.

Среди бытовых услуг лидируют расходы на ремонт и техобслуживание транспортных средств, машин и оборудования – 31,4%, ремонт и строительство жилья и других построек – 28,5%. На услуги по ремонту бытовой техники пришлось 8,6%, ритуальные услуги – 8,5%, услуги парикмахерских – 7,4%. Меньше 1% пришлось на химическую чистку и крашение, услуги прачечных, ремонт, окраску и пошив обуви.