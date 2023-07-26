Во Владимире на подготовку школ к новому учебному году выделили 10 миллионов рублей

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26 июля во Владимире состоялось юбилейное, 50-е, заседание Совета народных депутатов. На нем, в числе прочих, рассматривались бюджетные вопросы.

Так, заместитель главы города Елена Запруднова сообщила, что на подготовку школ к учебному году выделили 10 миллионов рублей. Кроме того, из областной собственности передали компьютерный класс, находящийся на территории школы №34. Ранее класс принадлежал Владимирскому институту образования. Сейчас руководство школы планирует сделать из него подсобное помещение.

Депутаты горсовета единогласно проголосовали "за".