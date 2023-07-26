В Коврове пьяный водитель пытался дать инспектору ДПС взятку в 100 долларов

скрин с видео с сайта УМВД по Владимирской области

Ночью 19 июля, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Комсомольской в Коврове, экипаж ДПС остановил автомобиль «Киа». Инспекторам показалось, что мужчина пьян, что подтвердило освидетельствование. Тогда 33-летний житель Суздаля стал настойчиво предлагать одному из автоинспекторов взятку в валюте.

Как сообщают в областном УМВД, при составлении административных материалов мужчина сначала положил 100-долларовую купюру в свой паспорт и пытался передать его сотруднику ДПС. Полицейский предупредил, что за это последует уголовное наказание, но водитель не отреагировал. Он забрал свой паспорт, вынул банкноту и положил ее в карман двери служебного транспорта. Потом вынул ее, спрятал в автодокументы и оставил файл на панели патрульного автомобиля.

Инспектор ДПС сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Также инспектором ГИБДД был составлен административный протокол.