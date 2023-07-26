В Гусь-Хрустальном безработный напал на офис микрофинансовой организации

скрин с видео с сайта МВД Медиа

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации.

Мужчина в медицинской маске вошел в помещение и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал передать ему деньги. Забрав из кассы более 67 тысяч рублей, он скрылся.

«Был задержан 24-летний местный безработный. Он пояснил, что таким образом хотел решить свои материальные затруднения и погасить кредиты. План преступления продумывал заранее. Зная, что в офисе установлено видеонаблюдение, злоумышленник взял сменную одежду и приехал на соседнюю с ним улицу. Там переоделся, спрятал велосипед в кустах и проследовал к месту преступления», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Часть похищенных денег мужчина потратил на погашение долгов, остальное изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом.