Из владимирских дворов начнут увозить брошенные автомобили

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

Сотрудники администрации города, депутаты горсовета и представители ГИБДД обсудили проект Порядка выявления, перемещения, хранения брошенных и разукомплектованных транспортных средств, признания их бесхозяйными на территории Владимира.

Согласно проекту, многоквартирные дома решением общего собрания собственников также смогут присоединяться к данному Порядку и очистить дворы от автохлама на легальных основаниях.

«Брошенные на территории города автомобили - давняя проблема, с которой жители приходят ко мне на прием. Ее нужно должным образом урегулировать. Планируем, что осенью нормативный акт вступит в законную силу», - сообщил в телеграм-канале мэр Дмитрий Наумов.