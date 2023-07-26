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НовостиОбщество26 июля 2023 9:28

Из владимирских дворов начнут увозить брошенные автомобили

Соответствующий проект должен вступить в силу уже осенью
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

Сотрудники администрации города, депутаты горсовета и представители ГИБДД обсудили проект Порядка выявления, перемещения, хранения брошенных и разукомплектованных транспортных средств, признания их бесхозяйными на территории Владимира.

Согласно проекту, многоквартирные дома решением общего собрания собственников также смогут присоединяться к данному Порядку и очистить дворы от автохлама на легальных основаниях.

«Брошенные на территории города автомобили - давняя проблема, с которой жители приходят ко мне на прием. Ее нужно должным образом урегулировать. Планируем, что осенью нормативный акт вступит в законную силу», - сообщил в телеграм-канале мэр Дмитрий Наумов.