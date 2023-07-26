Владимирский производитель герметиков "Адгезив" увеличит мощности и создаст 50 рабочих мест

фото с сайта регионального Правительства

24 июля Александр Авдеев посетил владимирскую научно-производственную фирму «Адгезив».

Торговые марки компании представляют ассортимент из 400 видов химических продуктов. Основной фокус внимания компания сосредоточила на производстве герметиков. На волне импортозамещения продукция «Адгезива» осталась очень востребованной. Для многих партнеров компания является единственным поставщиком, не имеющим аналогов на рынке.

«Адгезив» ставит перед собой амбициозные планы, вскоре запускает новый цех по производству герметиков, набирает еще более 50 сотрудников, планирует утроить свои мощности к 2027 году. Опытные образцы «Адгезива» планируют поставить на белорусские предприятия. Если темпы развития не будут снижаться, то вскоре владимирская компания сможет заместить импортную продукцию на всем российском рынке», – отметил Александр Авдеев.

Он также подчеркнул, что региональные власти планируют оказывать поддержку и на экспортном поле, представляя продукцию «Адгезива» в рамках различных деловых миссий.

«Еще более важно, что руководство предприятия делает ставку на владимирские кадры, ценит работников химической промышленности, создает для них достойные условия труда. Это говорит о том, что химическая отрасль области приобретает новый вектор развития. Таким предприятиям регион всегда будет помогать», – резюмировал Александр Авдеев.