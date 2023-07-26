Во Владимирской области мигранты украли у четырех пенсионерок больше 1,3 миллиона рублей

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Александровский городской суд признал виновными в крупном мошенничестве двоих мужчин - гражданина Киргизской Республики и Азербайджана.

Было установлено, что 6 июня прошлого года неизвестный, связанный с подсудимыми, позвонил четырем пенсионеркам из Александрова. Он рассказал им, что их близкие виновны в ДТП и сейчас находятся в больнице. Чтобы избежать наказания, необходимо заплатить 800 тысяч рублей. В подтверждение своих слов, неизвестный инсценировал плач и слова родных людей потерпевших о произошедшей аварии и просьба передать деньги. Пенсионерки, не понимая, что их обманывают, согласились передать деньги и назвали свои адреса. Подсудимые приехали к ним и за один день похитили больше 1,3 миллиона рублей.

Каждому из виновных назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших: с подсудимых взысканы похищенные деньги.

Суд учел данные о личности подсудимых, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, а также обстоятельства, смягчающие наказание виновных: признание вины, явку с повинной одного из подсудимых, раскаяние, наличие заболеваний, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также частичное возмещение ущерба в добровольном порядке.

Приговор в законную силу не вступил.