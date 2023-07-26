В двух городах Владимирской области на выборах в Заксобрание будут использовать электронные урны

фото регионального Избиркома

Во Владимирской области на выборах депутатов Законодательного Собрания области будут использоваться технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Как сообщают в региональном Избиркоме, на 60 избирательных участках Коврова установят КОИБ 2010, в Александрове на 25 участках избиратели проголосуют с помощью КОИБ 2017. Перечни участков были утверждены на заседании комиссии 25 июля.

Для голосования при помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые электронное устройство сканирует и считывает. Подсчет голосов избирателей и формирование протокола УИК об итогах голосования производится автоматически, что значительно уменьшает временные затраты и облегчает работу комиссий.