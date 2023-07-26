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НовостиОбщество26 июля 2023 8:29

В двух городах Владимирской области на выборах в Заксобрание будут использовать электронные урны

КОИБы установят на 85 участках
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Избиркома

фото регионального Избиркома

Во Владимирской области на выборах депутатов Законодательного Собрания области будут использоваться технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Как сообщают в региональном Избиркоме, на 60 избирательных участках Коврова установят КОИБ 2010, в Александрове на 25 участках избиратели проголосуют с помощью КОИБ 2017. Перечни участков были утверждены на заседании комиссии 25 июля.

Для голосования при помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые электронное устройство сканирует и считывает. Подсчет голосов избирателей и формирование протокола УИК об итогах голосования производится автоматически, что значительно уменьшает временные затраты и облегчает работу комиссий.