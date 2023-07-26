Владимирцы обеспокоены нашествием белых бабочек непарного шелкопряда

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Владимирцы снимают на телефоны фото и видео нашествия белых бабочек. На кадрах видно, как насекомые облепили фонарные столбы в центре города, а также крыши террас в кафе.

Визуально насекомые похожи на бабочек непарного шелкопряда, которые нанесли большой урон деревьям в Гусь-Хрустальном районе. Также их гусеницы были замечены в парке "Дружба".

Обработки биопрепаратом запланировано провести в следующем году на территории 3325 гектаров земель лесного фонда.

В региональном Министерстве лесного хозяйства уверяют, что к катастрофе вспышка популяции не привела и не приведет.