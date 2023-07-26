Во Владимире семья мальчика, упавшего на обледенелой лестнице, отсудила 350 тысяч рублей

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Во Владимире семья добилась компенсации морального вреда, полученного из-за падения сына на обледенелой лестнице надземного перехода.

Октябрьский районный суд установил, что в январе прошлого года несовершеннолетний спускался по лестнице пешеходного надземного перехода в городе и подскользнулся на обледенелых ступеньках. Упав, он получил тяжелый вред здоровью. Мать ребенка обратилась с иском в суд.

Выяснилось, что по контракту, подрядчик должен был чистить лестницу от снега и наледи. Однако этого не делал.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел, что ребенок перенес сильное нервное потрясение, физическую боль, длительное время лежал в больнице и не мог учиться. Он до сих пор проходит профилактическое лечение. Из-за травмы ему пришлось носить корсет, что вызывало неудобство и насмешки сверстников. Также мальчик был вынужден прекратить заниматься активными видами спорта на длительное время.

Решением суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тыся рублей. Решение в настоящее время в законную силу не вступило.