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НовостиОбщество26 июля 2023 7:02

В ФАПах Суздальского района не оказалось необходимого оборудования

Прокуратура требует оснастить ФАПы всем необходимым для оказания помощи
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

Суздальская межрайонная прокуратура провела поверку и установила, что фельдшерско-акушерские пункты и врачебная амбулатория, расположенные в селах Омутское, Мордыш, Туртино, Спасское-Городище и Торчино, недооснащены медицинским оборудованием.

В частности, там недостает тонометров для измерения артериального давления, кислородных ингаляторов, тонометров для измерения внутриглазного давления, мешков Амбу, анализаторов гемоглобина крови, экспресс-анализаторов уровня холестерина в крови, шин для транспортной иммобилизации, роторасширителей, языкодержателей, холодильников для хранения лекарственных препаратов и другого оборудования.

Прокурор обратился в Суздальский районный суд с требованиями об обязании Суздальской районной больницы оснастить фельдшерско-акушерские пункты и врачебную амбулаторию недостающим медицинским оборудованием, а Министерство здравоохранения региона обеспечить финансирование медицинского учреждения.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.