В ФАПах Суздальского района не оказалось необходимого оборудования

фото регионального Минздрава

Суздальская межрайонная прокуратура провела поверку и установила, что фельдшерско-акушерские пункты и врачебная амбулатория, расположенные в селах Омутское, Мордыш, Туртино, Спасское-Городище и Торчино, недооснащены медицинским оборудованием.

В частности, там недостает тонометров для измерения артериального давления, кислородных ингаляторов, тонометров для измерения внутриглазного давления, мешков Амбу, анализаторов гемоглобина крови, экспресс-анализаторов уровня холестерина в крови, шин для транспортной иммобилизации, роторасширителей, языкодержателей, холодильников для хранения лекарственных препаратов и другого оборудования.

Прокурор обратился в Суздальский районный суд с требованиями об обязании Суздальской районной больницы оснастить фельдшерско-акушерские пункты и врачебную амбулаторию недостающим медицинским оборудованием, а Министерство здравоохранения региона обеспечить финансирование медицинского учреждения.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.