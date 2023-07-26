Во Владимирской области чаще всего ДТП провоцируют пешеходы

фото с сайта регионального УМВД

В июле этого года выявлено больше тысячи нарушений правил дорожного движения пешеходами. Самое распространенное нарушение, которое становится причиной ДТП, - это переход проезжей части в неустановленном месте. Зачастую даже в местах, где в зоне видимости находится безопасный регулируемый или нерегулируемый пешеходный переход.

Как сообщает региональное УМВД, перебегая дорогу в неустановленном месте, пешеходы спровоцировали несколько ДТП в минувшие выходные дни.

22 июля в районе дома 133 на улице Горького во Владимире нетрезвый мужчина, игнорируя надземный пешеходный переход, решил перебежать оживленную трассу. В итоге его сбил автомобиль, который в это время проезжал регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил травму и был направлен на амбулаторное лечение.

Аналогичное дорожное происшествие произошло спустя несколько часов в районе дома 26 на Суздальском проспекте областного центра. Водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, хотя рядом была "зебра". Пешеход была госпитализирована.

Ночью 23 июля в Суздальском районе под колеса автомобиля попал мужчина, который переходил проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Он пострадал и был госпитализирован.