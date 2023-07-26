Владимирская прокуратура подала в суд из-за разрушающегося дома на Большой Нижегородской

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

История с разрушающимся домом 67 в на Большой Нижегородской остается под контролем прокуратуры.

Как сообщает надзорное ведомство, во время осмотра дома было установлено, что кирпичная кладка частично разрушена, в ней есть трещины, несущие элементы крыши здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Состояние несущих конструкций здания не может обеспечивать безопасное проживание людей.

При этом, несмотря на данные, подтверждающие ненадлежащее состояние конструкций дома, в 2022 году Межведомственной комиссией вынесено заключение об отсутствии оснований для признания дома аварийным.

Прокурором города в Октябрьский районный суд Владимира подано заявление о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, обязании провести повторное обследование многоквартирного дома, по результатам которого принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Ситуация будет оставаться на контроле прокуратуры до фактического восстановления прав проживающих в доме.