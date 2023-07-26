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НовостиПроисшествия26 июля 2023 5:34

В Киржаче 13-летний школьник смастерил пугач, который взорвался в его руках

Мальчику сделали операцию, но пока неизвестно, приживутся ли пальцы на руке
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
кадр из фильма "Брат-2"

кадр из фильма "Брат-2"

В Киржаче произошло ЧП. 13-летний мальчик посмотрел "Брат-2" и вдохновившись тем, как главный герой Данила Багров сделал самодельный пистолет, решил тоже попробовать смастерить пугач. Об этом сообщает федеральный телеграм-канал SHOT и подтверждают в региональном УМВД.

Подросток собрал пугач из куска дерева, трубки и горючего вещества, после чего пошел играть с ним во двор. Выстрелить мальчик не успел, пугач неожиданно взорвался у него в руках. Школьника экстренно доставили в Москву, где врачи диагностировали открытые переломы фаланг двух пальцев правой кисти.

Мальчику провели операцию. По прогнозам медиков, два пальца должны прижиться, но третий под вопросом, его буквально собирали по кусочкам.

Сотрудники полиции назначили проведение проверки по факту инцидента.