Во Владимире пожарная техника не может попасть во дворы из-за шлагбаумов и машин

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сотрудники МЧС России по Владимирской области вместе с полицейскими провели рейд по дворам города Владимира, чтобы выяснить насколько затруднён проезд для пожарно-спасательной техники.

И выяснилось, что затруднен он весьма. Спасатели проехали по трем точкам. Они пытались попасть во дворы домов №7 и 9 на улице Юбилейная, дома №9-д на улице Безыменского и дома №3 на Суздальском проспекте. Везде территория заставлена личным транспортом, из-за чего сотрудники МЧС с трудом смогли проехать на крупногабаритной пожарно-спасательной технике. А в некоторых дворах и вовсе местные жители ставят шлагбаумы. А это значит, что в случае пожара, помощь не сможет прийти оперативно.

В МЧС напомнили, что установка шлагбаумов во дворах запрещена. Кроме того, жители не могут парковать транспорт на крышках люков колодцев пожарных гидрантов. За нарушение этих требований могут быть выписаны штрафы. А в некоторых случаях может последовать уголовная ответственность.