Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 14:08

Во Владимире пожарная техника не может попасть во дворы из-за шлагбаумов и машин

Сотрудники МЧС провели рейд по дворам областного центра
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сотрудники МЧС России по Владимирской области вместе с полицейскими провели рейд по дворам города Владимира, чтобы выяснить насколько затруднён проезд для пожарно-спасательной техники.

И выяснилось, что затруднен он весьма. Спасатели проехали по трем точкам. Они пытались попасть во дворы домов №7 и 9 на улице Юбилейная, дома №9-д на улице Безыменского и дома №3 на Суздальском проспекте. Везде территория заставлена личным транспортом, из-за чего сотрудники МЧС с трудом смогли проехать на крупногабаритной пожарно-спасательной технике. А в некоторых дворах и вовсе местные жители ставят шлагбаумы. А это значит, что в случае пожара, помощь не сможет прийти оперативно.

В МЧС напомнили, что установка шлагбаумов во дворах запрещена. Кроме того, жители не могут парковать транспорт на крышках люков колодцев пожарных гидрантов. За нарушение этих требований могут быть выписаны штрафы. А в некоторых случаях может последовать уголовная ответственность.