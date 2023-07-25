Владимирские врачи обнаружили у 10-месячного малыша опухоль мозжечка

фото ОДКБ

В ОДКБ поступил 10-месячный малыш из Владимира. Родители жаловались на рвоту и вялость ребенка. С ними мальчик и был госпитализирован в инфекционное отделение. Однако во время осмотра заведующая засомневалась в причине состояния малыша.

Так как ребенку нет еще и года, ему смогли сделать узи мозга через незаросший еще родничок. Врачи во время исследования заподозрили объемное образование мозжечка.

Ребенка тут же перевели в отделение неврологии ОДКБ, где на МРТ мозга выявлено объемное образование задней черепной ямки. У детей среди патологических процессов опухолевой природы новообразования головного мозга являются самыми распространенными после онкогематологических заболеваний. В детском возрасте в 2/3 случаев речь идет об опухолях задней черепной ямки. Распространенность данного заболевания остается очень высокой и составляет 3-5 случаев заболевания на 100 тысяч новорожденных детей.

Спустя 2 недели состояние малыша удалось стабилизировать. На сегодняшний день мальчик находится в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.