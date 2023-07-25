Две школьницы из Владимирской области стали победителями финала «Большая перемена»

фото регионального Правительства

В Международном детском центре «Артек» завершился четвертый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов. Среди 700 школьников со всех регионов России были ребята из Владимирской области. И две девочки из 33 региона даже стали победителями конкурса.

Среди учеников 5-7 классов проявили себя Ангелина Веселова из школы №2 города Гусь-Хрустальный и Софья Липсман из школы №19 города Коврова. Они сумели проявить себя в таких навыках как работа в команде, умение выделять главное из большого объёма информации, умение находить креативные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.

Теперь девочки смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Победители смогут взглянуть на Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром «Восточный».