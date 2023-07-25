Студент из Коврова стал серебряным призером чемпионата «Профессионалы-2023»

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В Оренбурге завершился чемпионат «Профессионалы». По итогам состязаний второе место в компетенции «Проектирование и изготовление пресс-форм» завоевал Максим Паленков – студент 4 курса Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева. Параллельно с учёбой он трудится на Ковровском электромеханическом заводе учеником наладчика станков и манипуляторов с программным управлением.

«Соревнования стали для меня источником новых знаний и навыков. Конечно, мне хотелось победить, но и второе место, считаю, достойный результат. Благодарю моего эксперта-наставника и всех сотрудников группы обучения и освоения оборудования участка за неоценимую помощь в подготовке», – поделился Максим.

В чемпионате «Профессионалы» принимали участие представители 77 регионов России – 100 молодых людей и 150 экспертов. Они показывали своё мастерство по 16 профессиональным компетенциям в основной категории и по 8 компетенциям в категории «юниоры».