Из Владимирской области в зону СВО отправилось больше 50 добровольцев

фото регионального Правительства

25 июля из Владимирской области в зону СВО по контракту отправились служить больше 50 наших земляков, сообщает региональное Правительство.

Бойцов проводили представители областного Правительства, военкомата, ветераны, волонтёры, родные, друзья.

«Вы взрослые мужики и идете с осознанным чувством туда. Познакомьтесь между собой уже сейчас, возможно, что человек, который стоит рядом с вами сейчас, будет вашим товарищем в зоне СВО. Не нужно проявлять излишнего героизма, четко выполняйте приказы своего командира», - сказал министр региональной безопасности Владимирской области Сергей Полузин.

«Это было довольно долгое и обдуманное решение. Всегда хотел служить в рядах российской армии. У меня многие знакомые служат. А кто, если не мы, встанем на защиту Родины. Уверен, все будет хорошо. По-другому и быть не должно!», - прокомментировал военнослужащий Андрей.