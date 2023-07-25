За неделю во Владимирской области ОРВИ заболело 3846 человек

. Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю в лечебные учреждения Владимирской области с признаками ОРВИ обратилось 3 846 человек, во Владимире – 1 412.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провел 186 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено.