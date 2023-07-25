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НовостиОбщество25 июля 2023 11:50

Во владимирском роддоме №2 выявили патологии сердца у более 80 детей

Впервые в учреждении внедрили кардиологический скрининг для всех малышей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в роддоме №2.

За последние годы здесь поставлено самое современное оборудование на более чем 100 миллионов рублей, в том числе для реанимации рожениц и новорожденных. Впервые внедрили кардиологический скрининг для всех малышей. Благодаря ему патологии сердца выявили в первые дни жизни у более 80 детей и сразу же направили их на лечение.

В послеродовом отделении сделан ремонт, созданы условия для партнёрских родов, совместного пребывания мам и малышей и посещения пациенток родными. Теперь нужно привести в порядок дородовое отделение.