Во владимирском роддоме №2 выявили патологии сердца у более 80 детей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в роддоме №2.

За последние годы здесь поставлено самое современное оборудование на более чем 100 миллионов рублей, в том числе для реанимации рожениц и новорожденных. Впервые внедрили кардиологический скрининг для всех малышей. Благодаря ему патологии сердца выявили в первые дни жизни у более 80 детей и сразу же направили их на лечение.

В послеродовом отделении сделан ремонт, созданы условия для партнёрских родов, совместного пребывания мам и малышей и посещения пациенток родными. Теперь нужно привести в порядок дородовое отделение.