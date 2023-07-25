Во Владимирской области женщина обманула продавца строительных материалов

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

56-летняя жительница Вязников признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана. Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, она обманула продавца строительных материалов.

Произошло все в феврале 2023 года, когда женщина связалась с предпринимателем , торгующим строительными материалами на территории Меленковского района. Она притворилась директором фирмы и сказала, что хочет купить у него стройматериалы. При этом сказала, что оплатит все на следующий день после поставки. В качестве гарантии она предоставила ложное гарантийное письмо от имени предприятия.

Предприниматель поверил, привез товар на общую сумму более 30 тысяч рублей. Жензина спокойно загрузила стройматериалы в арендованный автомобиль, а потом спокойно села и уехала. Только ее и видели.

Дальше был суд и приговор - штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.