Владимирцам рассказали, кто получает зарплату до 150 тысяч рублей

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 22 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля.

Во Владимире больше всего готовы платить замерщику. Ищут сотрудника с личным автомобилем и опытом работы в продажах. Компания предлагает зарплату до 150 тысяч рублей и компенсацию топливной карты.

На втором месте – вакансия механика-наладчика с зарплатой от 60 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы. Работодатель обещает бонусы, питание и служебный транспорт.

На третьем месте – менеджер по закупкам с зарплатой от 55 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Компания предлагает служебный транспорт.

В рейтинг также вошли вакансии заместителя директора по учебно-воспитательной работе с зарплатой до 60 тысяч рублей и менеджера по продажам с зарплатой от 50 тысяч рублей.