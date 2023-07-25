Во владимирской школе №40 ученики пили опасную воду

Фото ОНФ по Владимирской области

Народный фронт во Владимирской области обратил внимание на проблему, связанную с организацией питьевого режима в школах региона. Детям предлагают чайники с кипяченой водой, кулеры и фонтанчики – об упакованной воде речи даже не идет.

По итогам мониторинга при поддержке специалистов Роспотребнадзора Народный фронт провёл общественную инспекцию в шести школьных лагерях дневного пребывания.

«Мы увидели, что большинство школьников пьют обычную воду из-под крана. Но технический регламент запрещает обеззараживать воду для питья детей хлором. Кроме того, ни в одной из проверенных школ нам не предоставили ни графиков промывок питьевого оборудования, ни результатов химического анализа предлагаемой ученикам воды, ни данных о замене фильтров. Также среди частых нарушений недостаток питьевых фонтанчиков, из-за чего многие дети не успевают попить в перерывах между занятиями», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Артём Старостин.

Нарушения были обнаружены и в школе № 40 во Владимире: фонтанчики с питьевой водой местами покрыты ржавчиной, в столовой проверяющие увидели тараканов, возле раковин не было антисептиков для рук, а для приготовления детям еды использовали замороженное мясо курицы вместо охлаждённого. Все выявленные недоработки отмечены в заключении Роспотребнадзора. Директору школы внесено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

«С сентября мы продолжим наши проверки. Будем добиваться, чтобы создавались все необходимые условия для соблюдения детьми питьевого режима», – заключил Артём Старостин.