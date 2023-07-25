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НовостиОбщество25 июля 2023 9:24

Во владимирской школе №40 ученики пили опасную воду

В лагерях дневного пребывания также были выявлены нарушения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ОНФ по Владимирской области

Фото ОНФ по Владимирской области

Народный фронт во Владимирской области обратил внимание на проблему, связанную с организацией питьевого режима в школах региона. Детям предлагают чайники с кипяченой водой, кулеры и фонтанчики – об упакованной воде речи даже не идет.

По итогам мониторинга при поддержке специалистов Роспотребнадзора Народный фронт провёл общественную инспекцию в шести школьных лагерях дневного пребывания.

«Мы увидели, что большинство школьников пьют обычную воду из-под крана. Но технический регламент запрещает обеззараживать воду для питья детей хлором. Кроме того, ни в одной из проверенных школ нам не предоставили ни графиков промывок питьевого оборудования, ни результатов химического анализа предлагаемой ученикам воды, ни данных о замене фильтров. Также среди частых нарушений недостаток питьевых фонтанчиков, из-за чего многие дети не успевают попить в перерывах между занятиями», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Артём Старостин.

Нарушения были обнаружены и в школе № 40 во Владимире: фонтанчики с питьевой водой местами покрыты ржавчиной, в столовой проверяющие увидели тараканов, возле раковин не было антисептиков для рук, а для приготовления детям еды использовали замороженное мясо курицы вместо охлаждённого. Все выявленные недоработки отмечены в заключении Роспотребнадзора. Директору школы внесено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

«С сентября мы продолжим наши проверки. Будем добиваться, чтобы создавались все необходимые условия для соблюдения детьми питьевого режима», – заключил Артём Старостин.