Во Владимирской области в ДТП с "Уралом" пострадали трое человек

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владимирской области произошло ДТП с пострадавшими. 24 июля около 23.30 на 272 километре автодороги Р-132 в Суздальском районе столкнулись легковой автомобиль "Лада" и грузовик "Урал".

По данным, полученным в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, водитель грузовика "Урал" пытался выехать на трассу со стороны села Суворотское Суздальского района. При этом он не пропустил "Ладу", которая имела преимущество. В итоге, грузовик въехал в легковушку и сильно смял ее.

По данным Министерства региональной безопасности Владимирской области, в "Ладе" пострадали двое человек - водитель и пассажир. При этом сначала их пришлось вытаскивать из покореженного автомобиля с помощью специнструментов. После этого всех доставили в больницу.