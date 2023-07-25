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НовостиОбщество25 июля 2023 7:37

Владимирцам пообещали жару 28 июля

Столбик термометра поднимется до +32 градусов
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето в этом году во Владимирской области появляется в отдельные дни. Вот и на этой неделе владимирцы смогут одеться в легкие маечки и шорты лишь один раз - в пятницу, 28 июля.

Портал "Гисметео" сообщает, что в этот день владимирцев ждет очень жаркий день. Столбик термометра днем поднимется до +32 градусов. При этом по прогнозам синоптиков ветра не будет. Во Владимире ожидается полный штиль.

Тепло будет и в выходные. В субботу, к примеру, ожидается температура в районе +25 градусов. Правда, при этом опять пойдут дожди. И в итоге, к воскресенью похолодает до +20 градусов. По прогнозам за два дня - 29 и 30 июля - выпадет около 14 миллиметров осадков.