Владимирцам пообещали жару 28 июля

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето в этом году во Владимирской области появляется в отдельные дни. Вот и на этой неделе владимирцы смогут одеться в легкие маечки и шорты лишь один раз - в пятницу, 28 июля.

Портал "Гисметео" сообщает, что в этот день владимирцев ждет очень жаркий день. Столбик термометра днем поднимется до +32 градусов. При этом по прогнозам синоптиков ветра не будет. Во Владимире ожидается полный штиль.

Тепло будет и в выходные. В субботу, к примеру, ожидается температура в районе +25 градусов. Правда, при этом опять пойдут дожди. И в итоге, к воскресенью похолодает до +20 градусов. По прогнозам за два дня - 29 и 30 июля - выпадет около 14 миллиметров осадков.