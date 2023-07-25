В Суздале будут судить женщину, убившую свою подругу ножом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении 47-летней уроженки города Бор. Она обвиняется в убийстве.

Расследованием установлено, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности, жила в «ночлежках» или на владимирском железнодорожном вокзале, любит выпить.

Как сообщает областная прокуратура, в начале апреля этого года женщина решила навестить свою подругу, проживавшую в селе Суходол Суздальского района. После приезда гостьи приятельницы несколько дней выпивали. Между ними произошла ссора, после чего гостья взяла нож и с силой нанесла ударила им в грудную клетку и подключичную область подруги. Женщина потеряла много крови и умерла.

Обвиняемая с места преступления скрылась, уехав в Нижегородскую область, где и была задержана полицейскими.

Уголовное дело будет направлено в Суздальский районный суд. За совершенное преступление женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.