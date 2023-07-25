Во Владимире родители хулигана, скинувшего доски на чужой автомобиль, заплатят его владельцу 115 тысяч

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Владимирец обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного его автомобилю после падения на него досок с крыши дома.

Выяснилось, что происшествие произошло из-за шалости ребенка. Он залез на крышу дома и начал скидывать доски. Они упали на машину и разбили ее. После этого хозяин авомобиля написал заявление в полицию.

Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования автовладельца. Родители ребенка должны будут возместить ущерб. представитель несовершеннолетнего, то есть, вероятно, кто-то из родителей хулигана - должен возместить нанесенный машине ущерб. Согласно автотехнической экспертизе, для восстановления механических повреждений, нанесенных авто, нужно 115 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.